GdS – Inter, sorpasso Lazio per Giroud: i biancocelesti spingono, ma Marotta e Ausilio…

Nel futuro di Olivier Giroud c’è l’Italia. L’attaccante francese, vicino conteso da Inter e Lazio già nel mercato di gennaio e in scadenza con il Chelsea a fine stagione, non è intenzionato a rinnovare il suo contratto con i Blues ed è pronto a sbarcare in Serie A.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Lazio continua a spingere per arrivare a Giroud. Il calciatore e i suoi agenti sono rimasti favorevolmente colpiti dal ‘modus operandi’ della società di Lotito. Serve un nuovo accordo, ma si parte da una buona base.

I biancocelesti devono fare attenzione a vari club, da settimane sulle tracce del francese. Tra questi c’è l’Inter, che a gennaio lo aveva trattato a lungo e che avrebbe individuato in lui l’alternativa giusta a Romelu Lukaku. Marotta e Ausilio restano alla finestra e valutano l’assalto.