Inter, Darmian per Ranocchia. Chi al posto di Godin? “C’è un nome e sarebbe un colpaccio”

La notizia, arrivata ieri, ha colto tutti i tifosi dell’Inter di sorpresa: Diego Godin è pronto a lasciare l’Inter ed è vicino alla cessione al Cagliari a titolo definitivo. Superato lo scossone, si è aperto il toto-sostituto del difensore uruguaiano. Secondo quanto scritto da Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW, si fa il nome di Francesco Acerbi della Lazio. Un giocatore che, se strappato a Lotito, sarebbe da Nobel, secondo il giornalista:

“Intanto Godin andrà a chiudere la carriera a Cagliari, regalato per i buoni rapporti con Giulini e perché la moglie è nata a Cagliari e il padre ha giocato con i rossoblù. Nostalgia…Per sostituirlo si fa il nome di Acerbi che non rinnova con la Lazio, ma se qualcuno porta via un giocatore del genere e in questo modo a Lotito merita il premio Nobel. Vedremo“.

(Fonte: TMW)