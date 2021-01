Gomez, l’Atalanta (per ora) non fa sconti ma l’Inter c’è. GdS: “Da Viale della Liberazione…”

Il Papu Gomez continua a non essere convocato dall’Atalanta ma la situazione legata all’argentino resta intricata. L’ex Catania è ormai ai margini della squadra ed è pronto a cambiare aria ma l’Atalanta non fa sconti o regali.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta chiede appunto 10 milioni di euro per il cartellino di Gomez. “Dietro le quinte sono in agguato l’Inter, la Juve e la Fiorentina. Quei sussurri torinesi su uno scambio con Bernardeschi non trovano conferme immediate. Così come in viale della Liberazione c’è grande accortezza sull’argomento, ma è chiaro a tutti che l’argentino è molto stimato”, aggiunge poi il quotidiano che anticipa come nell’ultima settimana, la situazione potrebbe cambiare. “Molti veti dovranno cadere. In un modo o in un altro. E tutti i protagonisti di questa vicenda sono pronti a giocarsi questa partita con una sola stoccata”.