Da Bergamo: “Gomez, sarà Inter o Juve. Accordo con i nerazzurri: c’è chi stoppa tutto”

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Alejandro Gomez. Il trequartista dell’Atalanta è sempre più ai margini della rosa e continua ad allenarsi individualmente. Ma secondo il Corriere di Bergamo, non ci sono tante alternative per quanto riguarda la sua prossima squadra: “L’argentino non vorrebbe un club di metà classifica, soprattutto dopo avere raggiunto la Champions League con i bergamaschi.

Quindi appare difficile una soluzione differente rispetto a Inter e Juventus: i nerazzurri hanno già trovato un accordo con l’entourage, ma il problema è dato dall’eventuale addio di Eriksen. Il danese ferma le scelte nerazzurre, anche per una questione economica, considerati i 7,5 milioni di euro (più bonus) che assomigliano a un accordo esagerato per Eriksen”.