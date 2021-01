Gomez, il tempo gioca a favore dell’Inter: “E dal Papu è arrivato un segnale molto chiaro”

Il Papu Gomez resta sempre sulla lista dell’Inter. Non sarà facile portarlo a Milano dall’Atalanta, che per cederlo in Italia continua a chiedere una somma vicina ai 10 milioni di euro. Ma, col passare dei giorni, secondo il Corriere dello Sport le posizioni dei bergamaschi potrebbero anche ammorbidirsi. Non a caso, l’entourage del calciatore continua a tenere aperto il canale con l’Inter:

“E’ vero che l’Inter non accetta le condizioni dell’Atalanta, vale a dire cessione a titolo definitivo per una decina di milioni. E la stessa società bergamasca non vede di buon occhio l’idea di rafforzare un’altra squadra dell’alta classifica. Intanto, però, il tempo passa. E, se la situazione non dovesse mutare agli sgoccioli della sessione invernale, allora i paletti atalantini potrebbero anche cadere. E’ ciò che si augura proprio l’entourage del Papu, che, non a caso, continua a tenere aperto il canale con il club interista“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)