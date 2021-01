Scambio prestiti con l’Arsenal? “Il grande colpo scelto dall’Inter arriverà di certo in estate”

Come vi abbiamo riportato, Inter e Arsenal starebbero ragionando su uno scambio di prestiti tra Eriksen e Torreira (attualmente all’Atletico Madrid). Tuttosport spiega le mosse dei nerazzurri, che difficilmente in questo mercato di gennaio potranno andare oltre la formula del prestito.

Un fatto che spiega perché il grande colpo scelto dal club, Rodrigo De Paul, arriverà certamente in estate:

“E qui le strade tra Gunners e Inter potrebbero incrociarsi per uno scambio di prestiti tra Eriksen e Torreira. Molto difficile per l’Inter pensare di spingersi oltre la formula del prestito in questa sessione. Ecco perché De Paul quasi sicuramente arriverà alla Pinetina in estate“.

(Fonte: Tuttosport)