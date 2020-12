Gomez, l’Inter lo ritiene in grado di spostare gli equilibri. “Ma c’è un passaggio da fare”

Sarà quello di Alejandro Gomez il nome più discusso nella prossima sessione di mercato. L’argentino è infatti in rotta con l’Atalanta e ha già chiesto la sessione a gennaio: diversi i club che si sono informati sulla sua situazione, tra cui anche l’Inter. E Calciomercato.com illustra lo scenario per il futuro del Papu: “L’idea di una cessione a gennaio rimane sempre la principale, un’ipotesi forte su cui si lavorerà nei prossimi giorni. Con un passaggio fondamentale da preparare prima di vedere chi entrerà davvero in scena. L’Inter e il Milan si sono informate su Gomez, lo ritengono un giocatore in grado di spostare gli equilibri ma il primo passaggio da fare è fissare le condizioni.

Sì, perché se i dirigenti non si espongono non c’è solo strategia ma anche attesa: tocca all’Atalanta dettare la propria linea. Quanto costa il Papu? Come si può liberare? Cosa succederà dopo la tensione dei giorni scorsi? I top club aspettano e la palla è tra le mani della società Atalanta, perché Gasperini si è messo da parte su questa vicenda e pensa solo a lavorare col gruppo. Gomez è in attesa, vuole partire. E la Dea deve prendere decisioni importanti: l’Inter e il Milan lo sanno, ma è per questo che ad oggi non c’è ancora una trattativa reale. Questione di giorni?“, conclude il portale.