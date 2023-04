Gosens, a luglio il riscatto e poi può dire addio: c’è il Wolfsburg. Inter fissa il prezzo

Il prossimo luglio, dopo un anno e mezzo di prestito, scatterà l’obbligo di riscatto per Robin Gosens. L’Inter dovrà versare all’Atalanta circa 30 milioni di euro per il cartellino dell’esterno tedesco, impiegato fin qui solo 13 volte da titolare su 39 da Simone Inzaghi in stagione. Dopo l’addio estivo di Perisic, non ci sono mai stati dubbi praticamente: Dimarco è il titolarissimo della fascia sinistra, Gosens l’alternativa. Per questo non è da escludere un suo addio in estate, svela calciomercato.com.