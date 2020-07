Gosens: “Un grande onore essere accostato all’Inter. Sarebbe comprensibile se…”

Il nome di Robin Gosens è stato frequentemente accostato all’Inter nelle ultime settimane. E lui sembra apprezzare non poco le voci che lo vedono nel mirino dei nerazzurri. Intervistato dalla testata Spox, infatti, il laterale dell’Atalanta ha dichiarato:

GRANDE ONORE – “È un grande onore essere accostato a squadre come Juventus o Inter. Mi rende orgoglioso e mi dimostra che sto facendo molte cose bene in questa stagione. Al momento non ci penso e non vedo l’ora che arrivi l’avventura in Champions League con la maglia dell’Atalanta. Vedremo cosa succederà dopo. Non ho mai nascosto il fatto che mi piacerebbe giocare in Bundesliga. Se avessi l’opportunità di passare a un club di alto livello, sarei anche stupido se non lo accettassi“.

VALUTAZIONE – “Faccio fatica a capire che un club possa offrire 30 milioni per me. Ma i prezzi sono questi, lo dimostrano i 45 milioni di euro spesi dall’Inter per Hakimi. L’Atalanta sa benissimo che in questa stagione ho statistiche ottime, quindi sarebbe anche comprensibile se decidessero di vendermi. Ma, in questo senso, non ho ancora ricevuto segnali dalla società“.

SCHALKE 04 – “Il mio trasferimento a Schalke è fallito l’anno scorso per motivi economici perché l’offerta era troppo lontana da ciò che voleva l’Atalanta. Se Schalke mi contattasse, sarebbe comunque difficile per me dire di no, perché è semplicemente il club del mio cuore. Tuttavia, devo cercare di pensare razionalmente e, oggettivamente, in questo momento avrebbe poco senso dal punto di vista sportivo passare dall’Atalanta allo Schalke 04“.

(Fonte: spox.com)