Kicker – Inter cerca rinforzi, sfida a Juve e 2 club tedeschi: “Marotta vuole Gosens”

Sono tanti i nomi che si fanno per la fascia sinistra dell’Inter. Su tutti, come noto, svetta Emerson Palmieri, il profilo scelto da Conte e dalla società per rinforzare la corsia mancina. Del resto, i due hanno già lavorato insieme e l’allenatore nerazzurro conosce alla perfezione le sue caratteristiche. Qualora non si dovesse concretizzare il trasferimento a Milano dell’italo-brasiliano, però, si sondano altri profili. Fra questi, secondo i tedeschi di Kicker, anche Robin Gosens, già accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane e autore di una stagione da record con la maglia dell‘Atalanta.

Secondo la testata, sul giocatore ci sarebbe anche alla Juventus, pronta ad assecondare la richiesta di 30 milioni dei Bergamaschi, ma non solo. Perché le prodezze di Gosens, fra i laterali mancini più prolifici d’Europa, non sono passate inosservate nemmeno in Germania. Hertha Berlino e Schalke 04, che lo aveva cercato già nella passata stagione, si sarebbero infatti messi sulle sue tracce.

(Fonte: Kicker)