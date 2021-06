The Guardian – Hakimi, dal Chelsea nessuna offerta formale. La richiesta dell’Inter…

Il giornale inglese parla del giocatore nerazzurro finito nel mirino del club di Abramovich anche se la priorità di Tuchel resta l'attaccante

In Inghilterra si parla di Hakimie dell'interesse del Chelsea per il giocatore nerazzurro. In particolare ne scrive il quotidiano The Guardian che ha sottolineato: "Il club londinese è interessato a firmare il terzino ma deve affrontare la concorrenza del PSG che ha già offerto 60 mln alla società interista. L'Inter resiste perché chiede 80 milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi di meno. La squadra di Serie A ha un disperato bisogno di fare cassa e il tecnico Antonio Conte ha lasciato i nerazzurri poco dopo averli guidati allo scudetto perché non voleva venissero ceduti giocatori chiave".