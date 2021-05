Mediaset – Inter, via un big? Guardiola fa il suo nome: “Pronto a investire 60mln”

Il club nerazzurro si prepara a una sessione di mercato autofinanziata, ma non è escluso che si possa arrivare al sacrificio di un big

Se il Toro ha estimatori in tutta Europa, il giovane difensore nerazzurro è nel mirino soprattutto di Pep Guardiola, che lo vorrebbe nel suo Manchester City. Bastoni ha un valore di mercato di 55 milioni di euro, ma Antonio Conte (così come per Lautaro) non vorrebbe privarsene, dato che è stato uno dei pilastri della miglior difesa della Serie A, fra le chiavi dell'Inter scudettata.