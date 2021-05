GdS – Inter, domenica mille tifosi a San Siro per la festa scudetto nerazzurra

L'Inter di Antonio Conte potrà festeggiare il 19° scudetto della sua storia in compagnia di alcuni tifosi nerazzurri

L'Inter di Antonio Conte potrà festeggiare il 19° scudetto della sua storia in compagnia di alcuni tifosi nerazzurri. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, è stato raggiunto l'accordo con le istituzioni per la presenza di 1000 tifosi dell'Inter a San Siro in occasione della festa tricolore.