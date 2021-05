Inter, Oaktree specialista in “Loan & Own”. “E c’è già il primo veto importante”

Il Corriere dello Sport illustra il piano del fondo: sarebbe quello di diventare comunque, in un orizzonte temporale più ampio, proprietari dell’Inter

E' attesa nella giornata di oggi l'ufficialità dell'entrata del fondo Oaktree come socio di minoranza all'interno dell'Inter. Ne ha dato ieri notizia Bloomberg, poi confermata da tutti i media nazionali e non. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, spiega così il piano del colosso statunitense: "La stessa Oaktree è specializzata in operazioni “Loan & Own”, ovvero “Presta e Possiedi”.