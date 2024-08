Mehdi Taremi sarà un obiettivo di molti fantallenatori in sede di asta del fantacalcio, soprattutto dopo gli ottimi numeri nelle prime uscite amichevoli dei nerazzurri. Ecco cosa fare con il centravanti iraniano secondo la guida di SOS Fanta : "Taremi è partito fortissimo in precampionato con 5 gol nelle prime tre uscite, poi ha rallentato per infortunio: proverà a recuperare per l'esordio in campionato col Genoa. Non uno stop che preoccupa troppo, ma lo obbliga comunque a fermarsi nel pieno della preparazione atletica. In chiave fantacalcio, ha già dimostrato di avere grandissimo feeling con la porta.

Vista la scorsa stagione di Arnautovic (deludente), l'iraniano si candida a essere il terzo attaccante nelle gerarchie. 82 gol e 45 assist in 152 partite nel campionato portoghese con la maglia del Porto, numeri molto importanti a cui vanno sommati i 10 gol e 6 assist in 26 gare di Champions League disputate. In carriera, complessivamente, sono 192 gol e 91 assist in 386 gare, a cui vanno aggiunti i 49 gol in 86 partite con la maglia della nazionale iraniana. Non sarà titolare fisso ma giocherà molto dall'inizio o a gara in corso perché ci sarà il turnover per la Champions. È un rigorista, anche in nazionale: 54 gol segnati in carriera e 9 errori. È uno specialista, se in campo può essere uno dei giocatori alle spalle della primissima scelta Hakan Calhanoglu dal dischetto. La gerarchia esatta dopo il turco la stabilirà il campo, sicuramente Taremi si candida a essere il vice con questi numeri.