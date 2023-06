Mercato Inter, in Germania: “Inter interessata a Guerreiro. Ma il Bayern è avanti”

Il calciatore non ha rinnovato col Borussia ma sembra destinato a passare al club di Monaco a parametro zero

Secondo quanto dicono in Germania l'Inter è tra i club interessati a Raphael Guerreiro. Il calciatore, che ha un contratto in scadenza e ha rifiutato di rinnovare fino al 2025 col Borussia Dortmund (con opzione per un altro anno), però sarebbe in procinto di passare al Bayern Monaco. Lo sostiene Skysport Germania sottolineando che nei giorni scorsi ci sono stati alcuni colloqui tra l'agente del calciatore e il club tedesco e il calciatore ha fatto capire di volersi trasferire al Bayern a parametro zero.