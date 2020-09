Hakimi desiderio di Conte. Per accontentarlo l’Inter ha stoppato la trattativa per un altro big

Questa sera nell’Inter che affronterà la Fiorentina a San Siro ci sarà spazio anche per il nuovo acquisto Hakimi. Il marocchino si è preso subito il suo posto sulla fascia destra e vuole dimostrare di valere la spesa sostenuta dall’Inter.

“Conte lo ha voluto perché l’Hakimi che lui aveva negli occhi e che ha studiato attraverso i video è un tassello perfetto per il mosaico tattico che il tecnico nerazzurro ha in mente. E pazienza se la sua fase difensiva non è di pari livello. L’Inter per accontentare Conte ha investito un bel tesoro e, come passaggio successivo, ha chiuso bruscamente la trattativa che aveva aperto, guarda caso con la Fiorentina, per portare Federico Chiesa in maglia nerazzurra. Un altro talento che lavora sulla corsia di destra garantendo corsa, potenza e pericolosità negli ultimi metri. Hakimi e Chiesa stasera faranno lo stesso mestiere su corsie opposte. Anche questa sarà una sfida nella sfida. Vedremo se l’Inter investendo sul gioiello marocchino ha operato la scelta vincente”, rivela La Gazzetta dello Sport.