Vecchi: “Sicuro che Inzaghi farà bene all’Inter. Hakimi e Lautaro? Più facile…”

Il tecnico ha commentato le possibili mosse sul mercato in uscita dell'Inter

Ospite negli studi di Sport Italia, Stefano Vecchi ha commentato le possibili mosse sul mercato in uscita dell'Inter. Questo il commento dell'allenatore: "Io credo che i giocatori più importanti sia Lukaku. Perdere Lautaro vuol dire togliere un giocatore forte in un reparto dove sono contati".

"Hakimi pur essendo fortissimo, magari una pezza in un modo o in un altro riescono a metterla anche perché Inzaghi ha dimostrato di saper valorizzare giocatori abbastanza sconosciuti. Secondo me sostituire può essere più facile che sostituire gli altri due. Sono sicuro che Inzaghi farà molto bene all'Inter. Riuscire ad arrivare in quelle squadra bisogna avere qualcosa di speciale. Qualsiasi giocatore ha avuto è riuscito a migliorarli".