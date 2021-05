Hakimi, il PSG offre 60 mln all’Inter. Libero: “Ecco la reazione di Marotta”

Achraf Hakimi è il principale indiziato a salutare l’Inter. La trattativa con il PSG è in fase avanzata: i dettagli

"Dalle ultime indiscrezioni è emerso che Leonardo avrebbe già contattato il giocatore, che ovviamente non direbbe mai di no alla ricchissima offerta dei francesi anche se resterebbe a Milano più che volentieri se ci fossero le condizioni giuste. La prima offerta che il Psg avrebbe fatto pervenire all’Inter sarebbe di 60 milioni: una cifra ragguardevole, ma che non viene presa minimamente in considerazione da Beppe Marotta, che soltanto un anno fa ha pagato il marocchino 40 milioni. Di conseguenza ne vuole almeno il doppio per cedere uno dei principali protagonisti del diciannovesimo scudetto nerazzurro", spiega infatti l'edizione odierna di Libero.