Inter, Inzaghi già al lavoro da qualche giorno. Focus rivolto sulla rosa attuale

Il nuovo tecnico dell'Inter, ufficiale a breve, si sta già concentrando sulla prossima stagione facendo le valutazioni assieme alla dirigenza

"La firma sul biennale da 4 milioni di euro a stagione è arrivata nelle scorse ore, per Simone Inzaghi all'Inter manca solamente l'annuncio ufficiale. Difficile che possa arrivare tra oggi e domani, più probabile nel corso della prossima settimana. Comunque una formalità, perché a Milano l'era post Conte è già iniziata. Il tecnico ormai ex Lazio è al lavoro da qualche giorno con focus rivolto alle valutazioni della rosa attuale, che comunque potrebbe ulteriormente cambiare al netto della possibile uscita di Hakimi, sul quale c'è soprattutto il Paris (inoltre Bayern Monaco e Arsenal), mentre in entrata si sta considerando la possibilità di arrivare a Stefan Radu, in scadenza e al momento lontano dal rinnovo con la Lazio", spiega Gazzetta.it.