Hakimi, colpaccio Inter vicino: Marotta ora pressa il Real Madrid. GdS: “Achraf intrigato da…”

“La rivoluzione Inter comincia con Achraf Hakimi. La strada non è ancora in discesa ma quello che sembrava soltanto un sogno quasi impossibile di fine primavera può diventare davvero il colpaccio di inizio estate di Suning”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa tra Inter e Real Madrid per Hakimi, esterno marocchino classe ’98 ad un passo dai nerazzurri. Hakimi che, dopo aver detto no a Bayern e City, vuole approdare in Serie A. “Il giocatore è intrigato dal progetto della famiglia Zhang, adesso bisogna sedersi attorno ad un tavolo e la dirigenza deve definire la trattativa con il club spagnolo”, scrive la Rosea.

ACCORDO VICINO – La valutazione di Hakimi si aggira sui 40-45 mln di euro, bonus inclusi e l’Inter vuole prenderlo a titolo definitivo, riconoscendogli uno stipendio – si parla di 5 mln netti più bonus – e un contratto (fino al 2025) importanti. Hakimi fu protagonista assoluto nel match di Champions tra Dortmund e Inter, segnando due gol a confezionamento di una partita spettacolare che, di fatto, ha stregato Conte e l’Inter, che lo segue oramai da due anni, è pronta a chiudere.

ADDIO AL REAL MADRID – Hakimi, al Real Madrid, è stato e sarà solo di passaggio. I blancos se ne priveranno per una serie di motivi, dettati da questioni di rosa (molto ampia) e di bilancio (da migliorare) senza dimenticare che, nel modulo di Zidane, ci sarebbe poco spazio per il classe ’98. La cessione di Hakimi per una cifra attorno ai 40-45 mln di euro rappresenta ossigeno per le casse madrilene. Marotta e Ausilio stanno trattando per trovare un accordo sulla formula e sull’incastro giusto per un giocatore che ha già detto sì all’Inter. “Il progetto Inter è stato considerato vincente dal giocatore. D’altronde la famiglia Zhang nell’ultimo anno ha messo sul tavolo investimenti importanti e il tesoro arrivato nelle casse nerazzurre grazie alla cessione di Icardi al PSG (50 mln + 8 di bonus) è un ulteriore incentivo per rinforzare la squadra”, si legge sulla Gazzetta.