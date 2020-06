TuttoSport in prima pagina parla della vittoria della Juventus in campionato. Ma c’è spazio anche per il mercato dell’Inter nel taglio alto: “Inter, colpo Hakimi. Juve, domani Arthur. Grande acquisto per Conte: 45 mln al Real per l’esterno ora in prestito al Dortmund. Il giocatore brasiliano a Torino per le visite mediche e Pjanic volerà a Barcellona”.