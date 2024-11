Luis Enrique elogia Hakimi. Romano: “Il rinnovo con il PSG è quasi pronto”

L'ex giocatore nerazzurro di recente ha parlato a GQ anche della sua esperienza all'Interdicendo che per lui giocarci è stato un trampolino di lancio che lo ha portato nell'élite del calcio ai massimi livelli dopo la vittoria dello scudetto con Conte, nel 2021. Il marocchino ha un contratto valido fino al 2026 ma sta per firmare il prolungamento di contratto con la società francese come hanno scritto in Francia qualche tempo fa. E in questo senso arriva anche una conferma da Fabrizio Romano, che riportando le parole dell'allenatore del Paris Saint-Germain, aggiunge: "Il nuovo contratto di Achraf Hakimi con il PSG è quasi pronto, sia il club che l'allenatore sono molto soddisfatti di lui".