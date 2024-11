Martinez più di un'idea

Inzaghi, infatti, sta accarezzando l’idea di dare un turno di riposo a Sommer, lanciando per la prima volta Martinez. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare nell’allenamento di oggi. Al momento, si tratta di un’opzione, plausibile, ma non certa. Del resto, l’ex-Genoa non è un semplice portiere di riserva, ma anche il candidato forte per raccogliere l’eredità di Sommer, che compirà 36 anni il prossimo 17 dicembre e che ha il contratto in scadenza a fine stagione, con opzione a favore dell’Inter per il rinnovo. Insomma, rientra nell’ordine naturale delle cose concedere spazio a Martinez, in modo da permettergli di abituarsi al peso della maglia nerazzurra. Lo spagnolo, per il quale sono stati investiti ben tredici milioni, è stato scelto, oltre che per le sue abilità come portiere, anche per la sua capacità di trattare il pallone con i piedi. Ora, però, con la difesa che ha incassato qualche gol in più del previsto, è fondamentale che pari.