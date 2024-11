"Non ho mai visto un terzino destro migliore di Hakimi tra tutti i giocatori che ho allenato". Parola di Luis Enrique. L'allenatore del Paris Saint-Germain non ha dubbi sul concetto espresso in conferenza stampa: il marocchino ha compiuto un percorso di maturazione che lo ha portato a essere tra i primi al mondo. Anche a Milano in tanti lo ricordano con grande ammirazione per l'anno in cui ha giganteggiato con la maglia dell'Inter fino al diciannovesimo scudetto..