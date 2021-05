Portiere Inter, stop alle ricerche: Handanovic sarà il titolare. Due nomi per la difesa

L'Inter ha deciso di puntare ancora su Samir Handanovic: il portiere sloveno, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà ancora il titolare

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la fase difensiva, il trio titolare non dovrebbe essere toccato. L'unico che potrebbe lasciare è Milan Skriniar che, nel caso, potrebbe essere sostituito da Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina. Chi può salutare è Ranocchia mentre Radu dalla Lazio potrebbe prendere il posto di Kolarov. Cambiano anche gli scenari in porta, perché per il momento la ricerca di un portiere passa in secondo piano, in quanto Handanovic resta il titolare.