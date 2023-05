Fiorentina-Inter, Handanovic titolare a caccia del futuro: “Lo scenario per il rinnovo”

Con grandi probabilità, a difendere la porta dell'Inter domani sera nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina ci sarà lui, Samir Handanovic. Una partita per conquistare, da capitano, il quinto trofeo con la maglia dell'Inter, una partita per chiudere, forse, nel miglior modo possibile la sua decennale avventura in nerazzurro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il futuro del portiere sloveno è ancora tutto da definire:

"La situazione per Handanovic è cambiata radicalmente dopo una manciata di partite a inizio stagione, quelle che hanno segnato il passaggio di consegne con Onana. Eppure, lo sloveno ha avuto la capacità di adattarsi e calarsi immediatamente nel nuovo ruolo. Un ruolo da gregario, dopo quello da titolare indiscusso interpretato per dieci anni (di cui tre e mezzo da capitano), ma senza battere ciglio. L'ultimo mese, complice un'Inter capace di arrivare in fondo a tutte le competizioni, si è rivelato decisivo per riprendere confidenza con il campo e dimostrare di poter ancora essere all'altezza. Lo sloveno ha dato sufficienti garanzie per meritarsi una maglia da titolare nella sfida di martedì contro la Fiorentina, una di quelle che valgono la spilla sul petto".