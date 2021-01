Mercato, l’Hertha Berlino ci prova per due giocatori dell’Inter. Sky Germania: “Entrambi…”

Non è un mercato che sta regalando particolari sorprese o emozioni, quello di questo gennaio. Complici la pandemia e le conseguenti ristrettezze economiche alle quali tutti i club si stanno in qualche modo adeguando. Chi più, chi meno.

Intanto Sky Germania notifica l’interesse dell’Hertha Berlino per due giocatori dell’Inter, Ivan Perisic e Christian Eriksen. Il club, che punta a rafforzarsi in questa finestra di mercato, avrebbe fatto un sondaggio anche per Xherdan Shaquiri del Liverpool. Tutti e tre i giocatori avrebbero rimandato l’offerta al mittente.

(Sky Germania)