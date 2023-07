Hojlund va al Manchester United, plusvalenza clamorosa per l’Atalanta

Il giocatore, dopo un anno in Italia, va in Premier League e raggiunge Onana nella squadra guidata da ten Hag

Hojlund passa dall'Atalanta al Manchester United. Si parla di una cessione per 75 mln di euro e dieci di bonus. Una plusvalenza importante per il club italiano che aveva prelevato l'attaccante, solo la scorsa stagione, a 17 mln dallo Sturm Graz. La Gazzetta dello Sport spiega che a conferma di quanto sia vicina la conclusione della trattativa, il giocatore non è sceso in campo nell'amichevole tra la squadra di Gasperini e il Bournemouth.