Pedullà – Hojlund, sogno per Inter e Juve ma costa 60 mln. United ci lavorerà

A Sportitalia si è parlato anche di Hojlund come di un obiettivo per l'Inter. Un obiettivo che però, spiega Alfredo Pedullà resta un sogno per la valutazione di 60 mln fatta dall'Atalanta per il suo giocatore. L'attaccante piace anche alla Juventus ma diventerà a breve un obiettivo del Manchester United.