Icardi, GdS: “Con il Galatasaray è complicato: torna al PSG con altri 11 big”

Mauro Icardinon ha trovato a Parigi il successo che si aspettava quando ha lasciato l'Inter. La scorsa stagione è finito in prestito al Galatasaray, nel campionato turco. La Gazzetta dello Sport parla anche di lui nell'articolo in cui si parla degli undici big in prestito in giro per il mondo che faranno ritorno al club parigino a fine stagione. Tra questi per esempio Paredes che non sarà riscattato dalla Juventus e per il quale il club francese dovrà cercare un'altra destinazione. O a proposito di Serie A, Wijnaldum che potrebbe rimanere alla Roma, ma ad una cifra inferiore rispetto a quella pattuita con il PSG al momento del prestito, otto mln sono considerati troppi dal club giallorosso. O ancora Kurzawa fermato nella sua avventura al Fulham da un infortunio.