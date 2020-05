Inter-PSG, tutto fatto per Icardi. ‘Clausola Italia’, la grande novità: “Valida anche per…”

E’ tutto fatto tra Inter e Paris Saint-Germain per la cessione a titolo definitivo al club parigino di Mauro Icardi. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, le due società hanno risolto gli ultimi dettagli nella serata di ieri, in tempo per la deadline fissata per oggi, termine ultimo inizialmente previsto per il riscatto del giocatore da parte del club parigino. Che, a differenza di quanto stabilito in precedenza, non pagherà come noto i 70 milioni concordati, bensì 50 milioni più 8 di bonus, di cui 4 facilmente raggiungibili.

Questa mattina, riferisce il sito dell’esperto di mercato di Sky, ci saranno le firme sui contratti e poi i comunicati ufficiali. Confermato l’inserimento della clausola Italia, voluta dai nerazzurri nell’affare. Una clausola che garantirebbe all’Inter ulteriori 15 milioni di euro in caso di cessione a una squadra italiana nei prossimi 12 mesi. Dunque, l’appendice sarà valida non solo in questo mercato estivo, ma anche per le prossime due sessioni di mercato.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)