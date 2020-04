Inter, l’intreccio Icardi è già scritto: ecco dove andrà. E chi lo conosce racconta che…

Mauro Icardi e un destino ormai scritto. L’attaccante argentino oggi al PSG in prestito dall’Inter, con ogni probabilità verrà riscattato dai francesi a fine stagione, salvo poi prendere una strada diversa. E sarà quella della Juventus, come scrive Tuttosport, che da due anni a questa parte non ha mai smesso di seguirlo con attenzione. “Chi conosce da vicino l’ex interista racconta della sua indiscutibile predilezione per l’Italia, per il nostro calcio, che non sembra peccaminoso considerare ben più competitivo della Ligue 1. Icardi ama l’Italia alla follia“.

Ecco che, dunque, è già stato scritto il piano per Maurito, con questo giro di giocatori a completare il cerchio: “Riassumendo, il giro di giocatori dovrebbe essere il seguente: il Paris riscatta Icardi dall’Inter per 70 milioni (che diventerebbero 85 se la punta fosse girata dai nerazzurri a una squadra italiana) e in cambio avrebbe Pjanic più un’ipotetica seconda contropartita tecnica che bilanci la portata della spesa sostenuta con i nerazzurri; la Juventus ingaggerebbe Icardi, in sostituzione di Gonzalo Higuain; il Real proverebbe a prendere Verratti al cui posto subentrerebbe Pjanic”, conclude il quotidiano.