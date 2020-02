Inter, Icardi non si è arreso e vuole la vendetta clamorosa. Ha già lasciato tracce inquietanti

Mauro Icardi non si è affatto arreso all’idea di aver perso la sua ‘battaglia’ contro l‘Inter iniziata esattamente un anno fa ed è pronto a mettere in atto la sua vendetta. Una vendetta che ha un nome preciso: Juventus. E’ quello, secondo l’edizione odierna di Panorama, il reale desiderio dell’attaccante argentino, che ora si trova al PSG, ma che potrebbe anche decidere di non continuare la sua esperienza in Francia per tornare in Italia, questa volta con indosso le strisce bianconere. Una situazione che di sicuro non piacerà a Marotta, fin qui il vero vincitore di tutta la vicenda. Tramite le parole di Wanda Nara, sua moglie e agente, Icardi ha già lasciato tracce inquietanti circa le sue intenzioni future. Scrive Panorama:

“Non ha ancora stravinto, perché la prossima estate si annuncia nuovamente bollente, con le allusioni di Wanda Nara a un possibile ritorno in Italia, l’ombra della Juventus sullo sfondo e un riscatto del Psg tutt’altro che scontato. C’è un altro round da combattere, insomma, ma a un anno di distanza dallo (s)fasciamento di Icardi il suo bilancio è in positivo. Se poi riuscisse a conquistare al primo colpo lo scudetto passerebbe alla storia e sarebbe difficile non legare l’inizio del suo regno nerazzurro proprio con quell’atto formale di togliere i poteri al massimo rappresentante dell’Inter pre-Marotta“.

(Fonte: Panorama)