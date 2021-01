Icardi, Inter convinta che il PSG potesse darlo alla Juve. “Marotta, mossa chiarissima”

Non è un mistero la grande ammirazione di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, nei confronti di Mauro Icardi. L’ex centravanti dell’Inter è sempre stato infatti un obiettivo del dirigente bianconero, ma Beppe Marotta, per scongiurare un possibile approdo a Torino del calciatore, ha attuato una mossa molto astuta. Spiega infatti Calciomercato.com. “Il ds bianconero Fabio Paratici è sempre stato un enorme estimatore di Icardi e più volte ha provato a portarlo a Torino.

Non a caso, dalla scorsa estate l’Inter ha inserito nell’accordo col PSG una clausola per bloccare la cessione di Maurito alla Juventus che rende l’idea di come fossero le strategie in merito. La clausola in merito è molto chiara: Icardi oggi è del PSG, ma se il club francese vorrà cederlo alla Juve, dovrà versare altri 15 milioni ai nerazzurri oltre ai 50 milioni già pagati nella scorsa estate per avere l’ex Sampdoria. Così è stato raggiunto l’accordo perché la convinzione della dirigenza nerazzurra era che il PSG potesse davvero rivendere subito Icardi alla Juve, vista la stima di Paratici e la caccia aperta al dopo-Higuain. L’ha spuntata Morata che sta facendo benissimo. Ma in futuro, chissà…”.