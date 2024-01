Icardi, clamoroso ritorno all’Inter? “Nelle stanze dei dirigenti risuonano queste parole”

"Senza andare così oltre, nelle stanze del potere interista risuonano ancora ragionamenti che vengono prima ancora del mero conto economico e sono riassumibili nelle parole di Spalletti ai tempi della rottura: "La mediazione per vestire la maglia dell’Inter è umiliante per una tifoseria che vive per la squadra come quella interista". Una sentenza. Per la quale la revisione del processo sembra ancora lontana".