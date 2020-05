Le voci di mercato non lo toccano: Mauro Icardi torna a Milano e posta subito…

Mauro Icardi ha trascorso la quarantena confinato nella sua casa sul lago di Como insieme alla moglie Wanda e a tutta la famiglia. Ora che è iniziata una nuova fase di alleggerimento delle restrizioni, Maurito ha fatto ritorno nella sua vecchia casa di Milano (nell’attesa che sia pronta quella nuova, vicino alla sede dell’Inter). Non si placano le voci di mercato sul suo futuro: nei dettagli non è ancora chiaro e definito ciò che succederà, quel che sembra abbastanza ineluttabile è che non dovrebbe più essere legato all’Inter. Ma proprio sui social Mauro ha dedicato il suo primo pensiero milanese all’Inter, inquadrando la sua casa: San Siro.