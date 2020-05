Dopo il doppio no arriva l’assist da Icardi? GdS: “Super plusvalenza per l’Inter. PSG pronto a…”

“Da possibile tesoretto a esuberi ingolfa-rosa il passo è breve. Dopo il mancato riscatto di Perisic da parte del Bayern Monaco, ecco all’orizzonte la grana Joao Mario, che salvo clamorosi colpi di scena non verrà riscattato dalla Lokomotiv Mosca”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al mancato riscatto di Perisic e Joao Mario da parte di Bayern e Lokomotiv Mosca. Un doppio no momentaneo che crea qualche apprensione ma l’Inter potrebbe essere disposta a concedere sconti ai due club per favorire il riscatto, a cifre più contenute. Una mossa che eviterebbe un sovraffollamento nella rosa. E potrebbe essere uno scenario plausibile e simile anche per Lazaro, che il Newcastle può riscattare a 24 mln di euro: “Il club inglese sta cambiando proprietà e l’incertezza sul futuro tecnico mette a rischio l’affare”, chiosa la Rosea.

ICARDI – Se per Perisic, Joao Mario e Lazaro permane incertezza, per La Gazzetta la situazione più semplice da leggere è quella legata a Mauro Icardi: “Lui e il Psg vogliono continuare insieme e la cosa fa felice anche l’Inter, che dalla cessione di Mauro otterrà una super plusvalenza. Però il club francese vorrebbe risparmiare qualcosa sui 70 milioni previsti, magari inserendo nell’operazione una contropartita. L’Inter è ferma sull’accordo raggiunto la scorsa estate, ma la questione entra ora nel vivo: l’opzione a favore del Psg scade il 31 maggio e nessuno vuole correre il rischio di far saltare il trasferimento. Né a Milano né a Parigi”, commenta la Rosea.