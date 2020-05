Icardi saluta dopo “aver fatto penare” l’Inter. I rapporti al PSG? “Nello spogliatoio Mauro…”

In attesa degli ultimi dettagli da sistemare e degli annunci di rito, sembra ormai giunta definitivamente al termine la storia tra Mauro Icardi e l’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno raggiunto con il PSG un accordo per la cessione dell’argentino, già in prestito a Parigi in questa stagione. Tuttosport sottolinea come questo sia stato un affare conveniente per tutte le parti in gioco. Anche per Maurito:

“L’Inter riesce a piazzare il primo dei giocatori che erano stati dati in prestito nell’estate 2019, tra l’altro colui che più aveva fatto penare per trovare una sistemazione (…). E Icardi può continuare a giocare in una squadra di prima fascia. Con un ingaggio importante (10 milioni) e dove in questa stagione si è adattato molto bene, anche in quanto a relazioni sociali (ormai è entrato nel gruppo dei vari Di Maria, Keylor, ecc.)”.

(Fonte: Tuttosport)