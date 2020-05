Icardi, ore calde. C’è la pista clamorosa tutta nuova: “L’Inter potrebbe offrirlo per avere…”

Emerge una nuova pista di mercato molto suggestiva per il futuro di Mauro Icardi, nel caso in cui il Paris Saint-Germain non lo riscattasse per i 70 milioni di euro concordati con l’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Maurito potrebbe anche essere offerto all‘Arsenal in cambio di Aubameyang, completando così un clamoroso scambio fra attaccanti:

“Chissà, per esempio, che Icardi non possa essere offerto all’Arsenal per arrivare ad Aubameyang, uno dei due obiettivi per l’attacco in caso di addio di Lautaro. L’ex Borussia Dortmund lascerà i Gunners che lo valutano fra i 50 e i 60 milioni, un po’ meno rispetto alla valutazione di Icardi“.

(Fonte: Tuttosport)