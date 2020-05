Icardi, riscatto al ribasso? Il PSG pensa ad un ‘rebus tattico’ come contropartita

Non è più una notizia il possibile riscatto di Icardi da parte del Paris Saint-Germain. A fare sicuramente notizia in queste ore è la volontà di Leonardo, ds del club, di abbassare la cifra del riscatto con delle contropartite. Tra i nomi accostati alla trattativa c’è Draxler. Valutato 20 mln, il tedesco, apre ad una serie di dubbi sulla collocazione tattica negli schemi di Conte.

Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport sul calciatore che ha un contratto con i parigini valevole fino al 2021 ed ha tra i corteggiatori il Dortmund e l’Arsenal: “L’Inter aveva bussato per lui ai parigini durante la gestione Spalletti, quando il tedesco era considerato perfetto per il tridente offensivo di allora. Draxler è infatti un fantasista che può giocare da dieci (e lo ha fatto spesso), o preferibilmente come attaccante esterno di sinistra. La cosa lo rende di difficile collocazione nell’Inter attuale: nel 3-5-2 non ha un ruolo, e anche una possibile evoluzione dello schema di Conte verso un 3-4-1-2 vedrebbe la casella del “dieci” già occupata da Eriksen e forse anche da Sensi”.

Il tecnico dovrebbe quindi virare sul 3-4-3 e rinunciare ad una delle due punte. La rosea spiega che lo stipendio del giocatore rientrerebbe nei parametri nerazzurri (4 mln) ma “si vuole investire quella cifra in una contropartita in cerca di rilancio, su cui qualcuno ha espresso dubbi a livello di carattere e di applicazione per la squadra? Certo, la carta d’identità (è ancora giovane) e le qualità mostrate in un passato anche recente restano interessanti, ma si vorrà inserire una altro rebus tattico?”, si chiede il giornale.

(Fonte: gazzetta.it)