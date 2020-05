ESPN – Icardi ago della bilancia del mercato. Se il Psg non lo riscatta, Inter costretta a…

Il futuro di Mauro Icardi si deciderà nella prossima estate. L’attaccante argentino è in prestito al Psg dall’Inter e il club francese, ieri nominato campione dopo la sospensione del campionato, ha un diritto di riscatto intorno agli 80 milioni di euro. Ancora non è chiaro se il club parigino vorrà riscattare Icardi, la cosa certa è che il suo percorso all’Inter sembra ormai terminato.

Secondo quanto si legge su Espn, il mancato riscatto da parte del Psg causerebbe non pochi problemi all’Inter, soprattutto a livello economico. Il rientro a Milano di Icardi porterebbe a un pesante mancato introito per le casse nerazzurre che modificherebbe i piani di mercato dell’Inter. In caso di un rientro di Maurito, l’Inter sarebbe costretta a vendere uno dei suoi gioielli Lautaro o Skriniar per sistemare il bilancio, malgrado Conte voglia tenerli entrambi.