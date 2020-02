Inter, Icardi conferma i sospetti: “Senza gol con il PSG? Strategia per andare alla Juve”

Come vi abbiamo riportato, la Juventus si è rifatta sotto in maniera piuttosto prepotente per Mauro Icardi in vista della prossima stagione. E c’è di più: il calo mostrato dall’attaccante argentino nelle ultime uscite con la maglia del Paris Saint-Germain (un solo gol nelle ultime 6 gare) non sarebbe affatto casuale. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, dietro l’involuzione delle sue prestazioni ci sarebbe l’interesse del club bianconero. Da Torino sarebbero pronti a imbastire una trattativa con i parigini che tagli fuori l’Inter.

Il PSG riscatterebbe il giocatore dai nerazzurri per poi girarlo alla Juventus, che da par suo offrire Pjanic in qualità di contropartita tecnica. Una strategia chiara, che riaccende pesantemente i fari del mercato attorno a Icardi.

(Fonte: Sport Mediaset)