SM – Inter, sì allo sconto per Icardi? Tonali, ecco l’offerta. Attacco, Conte ha detto chi vuole

Per il mercato dell’Inter sarà fondamentale il riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain. Leonardo, riporta SportMediaset, ha tempo fino al 31 maggio per trattenerlo per 70 milioni di euro, ma ha chiesto all’Inter un piccolo sconto: e Marotta e Ausilio, visti ad oggi i mancati riscatti di Perisic e Joao Mario da parte di Bayern e Lokomotiv, potrebbero aprire a questo scenario.

Con i soldi dell’argentino l’Inter andrebbe all’affondo per Sandro Tonali: pronta l’offerta di 5 milioni di prestito più 30 con bonus per il riscatto più il cartellino in prestito di Esposito. La permanenza in Francia di Icardi chiuderebbe infine la porta al rinnovo di Edinson Cavani, che rimane l’identikit dell’attaccante esperto che vuole Antonio Conte.