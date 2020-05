Tonali, ecco la chiave. “Dall’Inter in cambio un giovane gioiello”. E non è Pinamonti

Continua serrato il pressing dell’Inter nei confronti di Sandro Tonali, primo e vero obiettivo per rinforzare il centrocampo. Marotta è alla ricerca della formula giusta da proporre al Brescia per convincere Cellino a lasciarlo andare e, come si legge su Il Giorno, l’ad interista potrebbe aver trovato la chiave giusta per la buona riuscita dell’affare. E non è Andrea Pinamonti, come raccontato qualche settimana fa: “Qualora il centrocampista dovesse raggiungere i nerazzurri, le Rondinelle potrebbero avere come contropartita Sebastiano Esposito, uno dei profili che stuzzicano il presidente Cellino per la prossima stagione”, si legge.