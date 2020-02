Inter-Icardi, rebus Wanda Nara sui social: scatto sexy con cuori… bianconeri

Il futuro del marito al Paris Saint-Germain è ancora tutto da decifrare, mentre la lotta Scudetto, in Italia, continua a ritmi serratissimi. Se domani l’Inter si gioca infatti il derby di Milano contro il Milan, questa sera la Juventus anticipa a Verona in casa dell’Hellas di Juric. E diventa curioso, visto in quest’ottica, l’ultimo scatto pubblicato da Wanda Nara su Instagram. Un post che mette in risalto come di consueto la sensualità della bella argentina.

L’attenzione maggiore, però, va al commento lasciato a contorno dalla stessa Wanda. Perché la moglie e agente di Icardi ha pubblicato due cuori… bianconeri. Magari un caso, o magari un significato ‘nascosto’ che non esiste. Fatto sta che, mentre si decide il futuro dell’attaccante argentino, Wanda risponde così. Il futuro resta un’incognita. E i tifosi dell’Inter sperano che effettivamente non si colori di bianconero…