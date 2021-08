Inter su Dumfries: pratica affidata a Raiola. Il procuratore ha avuto una certezza

Non ci sono dubbi, è l'olandese il prescelto del club nerazzurro per rinforzare la fascia destra

A poco meno di due settimane dall'inizio del campionato, la dirigenza dell'Inter è al lavoro per dare a Simone Inzaghi gli ultimi tasselli per completare la rosa. Con l'addio di Lukaku, è sempre più vicino l'arrivo di Edin Dzeko, poi si cercherà un'altra punta (Zapata, Correa e Valhovic i nomi). Anche per la fascia destra la ricerca non si ferma e il prescelto è Denzel Dumfries. Come sottolinea Tuttosport, la pratica è stata affidata dall’Inter a Mino Raiola e, dopo la conclusione dell’affare con il Chelsea, il procuratore ha avuto la certezza riguardo al budget messo a disposizione dall’Inter, ovvero 15 milioni.