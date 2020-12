Inter, un giocatore è in ribasso nell’indice di gradimento di Conte. Gds: “Situazione ibrida”

Dopo la stagione passata in prestito al Bayern Monaco, Ivan Perisic ha saputo conquistare Antonio Conte con la sua abnegazione. Tanto lavoro per il croato che si è ritagliato un ruolo importante nella prima parte della stagione. Ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la posizione del croato è da valutare, “ultimamente in ribasso nell’indice di gradimento dell’allenatore. È una situazione ibrida, perché bisognerà vagliare con attenzione anche le offerte per il nazionale croato. Se Ivan non fosse attratto da nuove esperienze, alla lunga potrebbe maturare l’ennesima conferma in extremis“, spiega la Rosea.

(Gazzetta dello Sport)