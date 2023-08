CdS – Inter, non solo Arnautovic: ecco i 3 nomi caldi se parte Correa

Marko Arnautovic è pronto a tornare all’Inter: accordo per 8 milioni più 2 di bonus, il calciatore usufruirà del decreto crescita e percepirà quasi 3 milioni all’anno. Già all’esordio col Monza sarà a disposizione di Simone Inzaghi, si giocherà lui il posto con Thuram accanto a Lautaro Martinez. Ma i dirigenti nerazzurri potrebbero presto concentrarsi su un altro colpo in attacco, sottolinea oggi il Corriere dello Sport in edicola.

3 nomi se parte Correa

“Così assieme al braccetto difensivo (solo con soluzione low cost) e alla questione sesto centrocampista (pesa la grana Samardzic), i discorsi sono tutt’altro che chiusi anche in attacco, dove c’è Correa a fare da ago della bilancia. Il club vorrebbe cederlo, la soluzione privilegiata è quella a titolo definitivo e non c’è l’intenzione di scendere sotto i 15 milioni di euro. L’argentino non ha convinto fino a fondo nemmeno in questo precampionato, i 10 gol siglati in due anni all’Inter di certo non sono un biglietto da visita invitante. Liberando il posto con il Tucu, i dirigenti potrebbero tornare alla carica per Balogun, Morata o Taremi, messi al momento in stand-by con la repentina accelerazione necessaria per assicurarsi Arnautovic.