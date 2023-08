Sky – Arnautovic, visite domani e firma. Lukaku-Juve solo con uscita Vlahovic

A Skysport Gianluca Di Marzio è tornato sulla questione Lukaku-Juventus. Il giornalista ha sottolineato che l'arrivo a Torino è ancora legato all'uscita di Vlahovic. "Se il Chelsea non vuole portare avanti lo scambio per 40 mln più il cartellino del belga non si riavvia la trattativa, bisognerà vedere a fine mercato. Fino a quando non erano arrivati gli arabi il club inglese poteva dare i calciatori in prestito e invece adesso cerca di venderli anche perché così non deve pagare la metà dell'ingaggio. La Juve con il calciatore ha un accordo", ha spiegato sul belga.